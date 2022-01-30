السعودية.. مبادرة

2022/01/30 | 08:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن مبادرة تحمل اسم "اعفاء" يتمكن فيها السجين في المملكة العربية السعودية من شراء نصف محكوميته من الحق العام، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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