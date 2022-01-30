برشلونة يستعيد تراوري على سبيل الإعارة

2022/01/30 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني، السبت، أن أداما تراوري سيعود إليه على سبيل الإعارة من نادي ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم.

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