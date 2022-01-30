2022/01/30 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي يوم أمس السبت التعاقد مع أداما تراوري البالغ 26 عاما قادما من فريق وولفرهامبتون الإنكليزي على سبيل الإعارة حتى 30 كانون الثاني المقبل مع خيار الشراء.ولم يفصح برشلونة عن قيمة الصفقة لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن أداما انضم إلى النادي الكتالوني مقابل 30 […]

ظهرت المقالة رسميا..



برشلونة يضم تراوري من وولفرهامبتون الإنكليزي أولاً على ايرث نيوز.

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