إحداها تعكس أعظم ألغاز الطيران..قائمة بالطائرات الأكثر مبيعًا في العالم

2022/01/30 | 08:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحجم، وحمل البضائع، والركاب، والراحة، والتكلفة..هناك الكثير من العوامل التي تساهم في جعل تصميم الطائرة جذابًا لشركات الطيران، وثم عملائها.ولكن، ما هي الطائرات المدنية الأكثر مبيعًا على الإطلاق، وما الذي جعلها تتميز عن غيرها؟

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