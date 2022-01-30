2022/01/30 | 08:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).