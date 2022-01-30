عضو بالعصائب يحذر من محاولات خارجية لاعادة العراق للبند السابع

2022/01/30 | 08:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق احمد عبد الحسين، من محاولات خارجية لتقسيم العراق وشق البيت الشيعي واعادة البلاد الى البند السابع.وقال عبدالحسين لـ /المعلومة/، ان “التحديات الخارجية تؤثر بشكل كبير على التوافقات السياسية، وهناك برامج يجري تنفيذها داخل العراق من قبل دول الاحتلال والاستعمار وكذلك ادوات للتطبيع حيث […]

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