الركابي: الاطار التنسيقي حدد خياراته إزاء العملية السياسية

2022/01/30 | 08:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، ان الاطار التنسيقي قد حسم خياراته بشأن العملية السياسية، لافتا الى ان الاطار سيشارك بجميع اقطابه بالعملية السياسية او قد يتجه نحو المعارضة او المقاطعة.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “الأيام المتبقية لعقد جلسة البرلمان في السابع من شباط المقبل، قد تشهد انفراج للازمة […]

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