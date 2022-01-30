سر علاقة رودريجو ومودريتش الابوية

2022/01/30 | 08:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع كشف البرازيلي رودريجو جويس، نجم ريال مدريد، طبيعة علاقته بزميله داخل النادي الملكي، والتي وصلت إلى علاقة أشبه بين الأب وابنه.وأشارت تقارير صحفية إلى أن العلاقة بين رودريجو زميله الكرواتي لوكا مودريتش (36 عاما) خاصة جدًا، لدرجة أن النجم البرازيلي ينعت أفضل لاعب في العالم عام 2018، خلال التعليقات على الصور بـ( أبي )، ويرد لوكا عليه بـ ( ابني ).وقال رودريجو (21 عاما) في تصريحات أبرزتها صحيفة (موندو ديبورتيفو ) الإسبانية: " في أحد الأيام، عندما تحدثت مع مودريتش عن والدي، اكتشف أن والدي أكبر منه بسنة واحدة فقط ".وأضاف رودريجو: " كان متفاجئًا للغاية وأخبرني أنه يمكنه أن يكون والدي، ومنذ ذلك الحين، بدأ يناديني بابني وأنا أناديه بأبي ".وتابع رودريجو: " تجمعنا علاقة رائعة، إنه لمن دواعي سروري أن ألعب مع مودريتش..كما قلت دائماً ، إنه أفضل لاعب لعبت معه على الإطلاق ".المصدر / كورة

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