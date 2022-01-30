المكسيك: عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مروع

2022/01/30 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي اليوم السبت، 12 شخصا على الأقل وأصيب 11 آخرون، جراء تحطم شاحنة ركاب في ولاية خاليسكو المكسيكية.وأفادت إدارة الحماية المدنية والإطفاء في خاليسكو بأن المركبة كانت تنقل موظفين سياحيين وانقلبت عند الكيلو 35 على طريق ليون-أجواسكالينتس السريع في بلدية لاغوس دي مورينو.من جانبه، أوضح قائد إدارة الحماية المدنية بالولاية، نفتالي […]

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