لملاحقة داعش.. الحشد الشعبي يفتش عدة أهداف في صلاح الدين

2022/01/30 | 09:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرعت قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي بعملية امنية في صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” العملية في ساعة متأخرة من الليل لتأمين عدة مناطق في محافظة صلاح الدين”.واضاف البيان ان “العملية تضمنت تفتيش عدة اهداف مرسومة ورصد […]

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