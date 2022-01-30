نهب الذهب الدموي في السودان(2) - تاج السر عثمان

2022/01/30 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان أولا: الذهب في السودان : لمحة تاريخية1- الذهب في السودان القديم: معلوم أنه منذ أول حضارة سودانية ( حضارة المجموعة "أ"، 2400- 720 ق,م) اهتم قدماء المصريين بأراضي النوبة السفلي بهدف تأمين حدودهم الجنوبية ، وتأمين التجارة وجلب المعادن الثمينة والعبيد وقطع الجرانيبت، ولعب السودان دورا أساسيا في حياة مصر الاقتصادية في الدولة المصرية الحديثة التي بدأت بعد احتلال تحتمس الثالث ......





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