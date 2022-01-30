اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 20 - عباس علي العلي

2022/01/30 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي اللغة العراقية القديمة بين النقل والترجمةمن الإشكالات الكبرى التي شوهت اللغة العراقية القديمة بمختلف أطوارها من السومرية إلى العربية المحدثة هي كيفية النطق بها، هذه الإشكالية تتمثل لنا عبر عدة نقاط لو تم معالجتها لأكتشفنا أن لغتنا القديمة هي ذاتها لغتنا الحاضرة بعد أن تهذبت وتأنقت عبر التاريخ، النقاط التي نؤشرها هنا في الدراسة تتمثل في :.1. ليس لدينا تسجيلات صوتية لها تبين لنا التشكيل الصو ......





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