30 يناير 1948 يوم اغتيال - أبى - فى نسخته الهندية - منى حلمي

2022/01/30 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي 30 يناير 1948 ..



يوم اغتيال " أبى " فى نسخته الهندية ----------------------------------- د .



شريف حتاتة ، أبى الذى لا يعوض فى ندرة حنانه ، ونبل أخلاقه ، الطبيب والكاتب والمناضل السياسى ، 13 سبتمبر 1923 – 22 مايو 2017 ، له روايات وكتب عديدة ، التهمتها بنهم ، وفخر ، ودهشة .



وعندما أعيد قرائتها ، أشعر بطزاجة فريدة ، وأشعر بالسطور تشدو على أوتار متجددة المعان ......





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