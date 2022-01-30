#منى_حلمي 30 يناير 1948 ..
يوم اغتيال " أبى " فى نسخته الهندية ----------------------------------- د .
شريف حتاتة ، أبى الذى لا يعوض فى ندرة حنانه ، ونبل أخلاقه ، الطبيب والكاتب والمناضل السياسى ، 13 سبتمبر 1923 – 22 مايو 2017 ، له روايات وكتب عديدة ، التهمتها بنهم ، وفخر ، ودهشة .
وعندما أعيد قرائتها ، أشعر بطزاجة فريدة ، وأشعر بالسطور تشدو على أوتار متجددة المعان ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (30 يناير 1948 يوم اغتيال - أبى - فى نسخته الهندية - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (30 يناير 1948 يوم اغتيال - أبى - فى نسخته الهندية - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).