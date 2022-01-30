إخماد حريق داخل بناية في الكاظمية

2022/01/30 | 09:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، إخماد حريق اندلع داخل الجمعية التعاونية في مدينة الكاظمية المقدسة شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت /المعلومة/ نسخة منه أن ” فرق الدفاع المدني بعد ان أشركت ثمان فرق اطفاء سيطرت على نيران حريق اندلع داخل مبنى الجمعية التعاونية المشيد من الواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال والمقسم الى […]

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