4 خطوات لمواجهة اضطرابات النوم بسبب فارق الوقت الكبير أثناء السفر

2022/01/30 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يسافر بعض الأشخاص إلى أماكن تبعد عنهم آلاف الكيلومترات، يتساءل كثيرون عما يمكن فعله أثناء السفر لتفادي اضطرابات النوم بسبب فارق الوقت الكبير.ماذا قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الرسمي؟

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