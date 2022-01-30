2022/01/30 | 09:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور حكم بالحبس على محافظ ذي قار الأسبق، موضحة أنَّه جاء على خلفيَّة قبوله إيفاد بعض المُوظَّفين خلافاً للضوابط والتعليمات.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات …

ظهرت المقالة لمخالفته واجباته الوظيفية..



الحبس لمحافظ ذي قار الأسبق أولاً على النور نيوز.

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