تعرف على أفضل وضعية للنوم لمن يعانون من آلام الظهر

2022/01/30 | 09:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رغم أن آلام الظهر شائعة للغاية بين السكان، إلا أنها ليست طبيعية وتحتاج إلى علاج لمساعدة المصابين بها على البقاء في حالة حركة والعيش حياة طبيعية.وربطت بعض الدراسات بين الحرمان من النوم والألم المزمن، بما في ذلك آلام الظهر.وقد تكون آلام الظهر سببا في الحرمان من نوم جيد ليلا، […]

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