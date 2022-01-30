2022/01/30 | 09:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحبس سنة واحدة لمحافظ ذي قار الأسبق.

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