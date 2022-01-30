متخصصة بالامراض المعدية تقدم نصائح بسيطة للوقاية من كوفيد

2022/01/30 | 09:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت سفيتلانا إيشينكو المختصة بالأمراض المعدية، أن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ويفضل تنظيف الأنف والفم بالماء بعد العودة إلى المنزل.وأشارت الطبيبة، إلى أن التغذية السليمة تلعب كذلك دورا مهما في الحفاظ على مناعة جيدة.وأضافت: “بعد وقوع العامل الممرض على بشرة اليدين، […]

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