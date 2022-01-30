بيرو تقلب الموازين بالفوز على كولومبيا بتصفيات المونديال

2022/01/30 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ فازت بيرو على مضيفتها كولومبيا (1-0) في المباراة التي جمعت بين المنتخبين فجر اليوم السبت، ضمن الجولة الـخامسة عشرة من تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مونديال قطر 2022.ولم يفلح اي من المنتخبين في التسجيل خلال الشوط الاول من المباراة المهمة التي احتضنها ملعب "ميتروبوليتانو دي تيكو" بالعاصمة الكولومبية، بوجوتا.وقبل دقائق من انتهاء الشوط الثاني، تمكنت بيرو من هز الشباك بواسطة لاعب الوسط اديسون فلوريس في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.وعلى هذا النحو، تجاوزت بيرو ليس فقط كولومبيا التي كانت تعلوها بفارق الأهداف بالمركز الخامس، الذي يسمح بخوض الملحق القاري بما يمثل فرصة لحجز بطاقة تأهل المونديال، بل أيضا أوروجواي، التي كانت تتحصن بالمركز الرابع، المؤهل بشكل مباشر لكأس العالم، بعد فوزها على باراجواي (1-0).وارتفع رصيد "احفاد الانكا" الى 20 نقطة بالمركز الرابع، بينما تراجعت اوروغواي للترتيب الخامس باجمالي 19 نقطة.في المقابل، تجمد رصيد كولومبيا عند 17 نقطة، وعادت للمركز السادس، بعيدا عن المراكز الاربعة المؤهلة بشكل مباشر للمونديال او الخامس المؤهل بشكل محتمل حال تخطي الملحق./ انتهى9

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