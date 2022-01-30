 الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها الى العراق مؤقتا

2022/01/30 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ علقت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى العراق مؤقتا بعد استهداف مطار بغداد.وقالت الخطوط الكويتية في بيان :" تم تعليق الرحلات الجوية الى الجمهورية العراقية مؤقتا ، بتاء على التعليمات الصادرة من الادارة العامة للطيران المدني الكويتي ، نظرا للاوضاع الراهنة في العراق "./انتهى9

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