اليوم.. وطني اليد يواجه الشمشون الكوري وعينه على التأهل

2022/01/30 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد، في الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، نظيره المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة مفصلية، ضمن منافسات البطولة الآسيوية المقامة حالياً في السعودية.ويطمح منتخب الأسوُد لحسم المباراة وتحقيق الإنجاز التاريخي وخطف البطاقة الخامسة المؤهّلة لنهائيّات كأس العالم في بولندا والسويد 2023 بالرغم من صعوبة المباراة أمام الشمشون الكوري التي ستكون قويّة ومصيريّة ويرغب المنتخبان بالفوز فيها بعيداً عن كل الحسابات الآخرى.ويعول منتخبنا على الروح المعنوية المندفعة بعد النجاح الذي حققه في مبارياته السابقة وآخرها التعادل مع الأزرق الكويتي وبالتالي خطف المركز الثالث عن المجموعة الثانية، ويسابق منتخبنا الزمن من أجل تأهيل عدد من لاعبيه المصابين أبرزهم وائل حفيظ والحارس منتظر قاسم . وتأهل منتخبنا إلى دور الثمانية من بطولة آسيا بنسختها العشرين بعد أن حقق فوزين على عمان 31 / 29 ، وعلى الإمارات 32 / 31 ، وخسر أمام قطر ، وفي دور الثمانية خسر منتخبنا أمام إيران والبحرين بفارق 3 أهداف ، إلا أن فارق الأهداف هو ما أهَّلَ منتخبنا على حساب الكويت إثر التعادل 25 / 25 هدفاً .

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