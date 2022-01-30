2022/01/30 | 09:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني بامكانهما احباط مشروع تمرير هوشيار زيباري كرئيس للجمهورية، لافتا الى ان تمرير الرئيس يحتاج الى اكثر من 200 نائب وهو مالا يتوفر لدى الكتلة الصدرية والسنة والحزب الديمقراطي.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني بامكانهما تحقيق اكثر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: الاطار والاتحاد بامكانهما احباط مشروع تمرير زيباري كرئيس للجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: الاطار والاتحاد بامكانهما احباط مشروع تمرير زيباري كرئيس للجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).