ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة

2022/01/30 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من سياسات الرئيس الحالي جو بايدن، متخوفاً من اندلاع حرب عالمية ثالثة.وأضاف ترامب في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي بولاية تكساس: “ضعف بايدن وعدم كفاءته يسببان خطرا حقيقيا بوقوع حرب عالمية ثالثة”.وأشار ترامب، إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق […]

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