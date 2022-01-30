حمد بن جاسم يثير تفاعلا بتصريحات تاريخية عن السعودية و

2022/01/30 | 09:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة وتناوله موضوع "إخوان من أطاع الله" في السعودية.

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