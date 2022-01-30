خبير امني يحذر من مخطط خارجي لاستهداف الحشد الشعبي ومعسكراته

2022/01/30 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني علي الوائلي، الاحد، من مخطط خارجي لاستهداف قوات الحشد الشعبي ومعسكراته ونقاط تمركزه، لافتا الى ان الهجمات الأخيرة على مطار بغداد ماهي الا ذرائع لاعادة ادخال القوات الأميركية واستهداف مواقع الحشد.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “العراق بحاجة ماسة الى منظومات دفاع جوي روسية متطورة وخصوصا في المواقع الحساسة كالمطارات […]

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