بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في مدينة الكاظمية

2022/01/30 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، يسيطرتها على حريق اندلع داخل الجمعية التعاونية في الكاظمية ببغداد.

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الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في مدينة الكاظمية أولاً على النور نيوز.

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