موسكو : اختبار سفينة أبحاث بحرية متطورة

2022/01/30 | 09:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت الخدمة الصحفية لمصنع “يانتار” الروسي عن بدء مرحلة أخرى من الاختبارات على سفينة أبحاث بحرية جديدة طورها المصنع.وقال بيان صادر عن الخدمة “انتقلت مؤخرا سفينة الأبحاث البحرية الجديدة يفغيني غريغليدجان من أحد أحواض بناء السفن التابعة لمصنعنا نحو بحر البلطيق لتخضع لمرحلة أخرى من الاختبارات البحرية”.وأضاف البيان “خلال […]

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