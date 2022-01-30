شباط المقبل.. افتتاح معمل إنتاج الحبيبات البلاستيكية في البصرة

2022/01/30 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… باشرت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية في البصرة التابعة لوزارة الصناعة مرحلة التشغيل التجريبي لمعمل إنتاج الحبيبات البلاستيكية، تمهيدا لافتتاحه رسميا نهاية شباط المقبل، فيما أبدت استغرابها من عدم استجابة وزارة الزراعة لتسويق الأغطية البلاستيكية المنتجة من قبل الشركة للفلاحين.وقال مدير الشركة عباس حيال في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الطاقة الإنتاجية للمعمل تقدر […]

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