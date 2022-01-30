فرنسا تتهم مزتزقة فاغر الروسية بـ

2022/01/30 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية بـ"نهب" مالي مؤكدا أنها في المقابل لا تسعى للحلول محلّ فرنسا والدول الأوروبية التي تنشر قوات في منطقة الساحل.

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