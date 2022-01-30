دراسة: المنتجات المقاومة للمياه والبقع تتضمن موادًا بلاستيكية سامة

2022/01/30 | 10:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أنّ العديد من المفروشات المنزلية، والملابس المقاومة للمياه والبقع التي نشتريها قد تحتوي على مواد كيميائية سامة "مدى الحياة"، تُعرف بـ"PFAS"، التي تتسبّب بمشاكل صحية عديدة مثل تلف الكبد، وأمراض القلب، واضطرابات المناعة.

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