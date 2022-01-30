الاتحاد اللبناني يوافق على تغيير ملعب تدريب المنتخب الوطني

2022/01/30 | 10:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وافقَ الاتحادُ اللبناني لكرةِ القدم، اليوم الاحد، على الطلبِ المُقدم من الجانبِ العراقيّ بتغيير ملعبِ تدريب المُنتخبِ الوطنيّ الى ملعبٍ مُناسب.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، إنه “وافقَ الاتحادُ اللبناني لكرةِ القدم، اليوم، على الطلبِ المُقدم من الجانبِ العراقيّ بتغيير ملعبِ تدريب المُنتخبِ الوطنيّ الى ملعبٍ مُناسب”.وأضاف انه “كانت استجابةُ الاتحاد […]

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