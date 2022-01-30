التقاط صورة لحفرة دائرية غريبة على سطح الكوكب الأحمر تشبه إلى حد كبير جذع شجرة

2022/01/30 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..التقط مسبار المريخ الروسي الأوروبي (TGO) مؤخرا صورة لحفرة دائرية غريبة على سطح الكوكب الأحمر، تشبه إلى حد كبير جذع شجرة عملاق والدوائر التي تحدد عمر الشجر متحدة المركز.وحسب بيان صدر عن وكالة الفضاء الأوروبية، فإن العلماء يؤكدون أن الحفرة ناتجة عن اصطدام كبير حصل على سطح المريخ، أما “الحلقات” […]

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