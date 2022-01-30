بيان من شرطة ميسان بخصوص حادث قتل امرأة في العمارة

2022/01/30 | 10:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، بياناً بشأن حادث قتل امرأة في مدينة العمارة، مبينة ان التحقيقات الاولية تقول ان الحادث سببه خلافات عائلية.وذكرت المديرية في بيان،ورد لوكالة ايرث نيوز،إن “قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي ناصر لطيف الأسدي أشرف ميدانياً على فريق أمني مختص لمعرفة ملابسات الحادث”.وأضافت أن “الحادث جنائي حسب […]

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