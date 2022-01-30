وفد أمني من العمليات المشتركة يصل كركوك

2022/01/30 | 10:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل الى محافظة كركوك صباح اليوم الاحد، فد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة.

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