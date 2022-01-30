امريكا تجلي “اشبال الخلافة” وتفاوض قادة “داعش” لعلاجهم في الحسكة

2022/01/30 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، الاحد، عن قيام قوات تابعة لميليشيات قسد وبدعم امريكي باجلاء جميع عناصر ما يسمى بـ”اشبال الخلافة” من سجن غويران في سوريا، مبينا ان مفاوضات انطلقت من اجل علاج قيادات في التنظيم.وقال المرصد في خبر اطلعت عليه /المعلومة/ ان ” ميليشيات “قسد” اجلت قسمًا من أطفال “أشبال الخلافة […]

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