المنتخب الوطني يغلق تدريباته قبل لقاء لبنان الثلاثاء طامحاً الظفر بالبطاقة الثالثة

2022/01/30 | 10:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضور 60 % من جماهير سعةِ ملعبِ صيدا وكورونا يحاصر وفدنا متابعة ـ الصباح الجديد: وصلَ وفد المنتخبِ الوطنيّ، إلى العاصمةِ اللبنانية بيروت قادماً من طهران عبر طائرةٍ خاصةٍ، وكان في استقباله سفيرُ جمهوريّة العراق حيدر شياع براك وممثل الاتحاد اللبناني لكرة القدم محمود ابو النجا..ويستعدُ المنتخبُ الوطني لخوض مباراةِ الجولة الثامنةِ ضمن التصفياتِ ...

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