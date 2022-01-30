هاردلك منتخبنا الوطني

2022/01/30 | 10:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرة القدم تعطي لمن يعطيها ويقدم لها كل شيْ، هذا حال كرة القدم، خسر منتخبنا الوطني امام نظيره الإيراني بهدف ضد لاشيء وهذا ليس غريب في كرة القدم، ولولا براعة الحارس فهد طالب لكانت النتيجة اكبر وأقسى، الكل يقول فقدنا بعض اللاعبين، ثلاثة أوأربعة بسبب وباء كورونا، بالمقابل ايضا فقدت إيران أربعة لاعبين او اكثر ...

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