2022/01/30 | 10:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد:يلعب منتخبنا الوطني لكرة اليد في الساعة 6 من مساء اليوم الأحد مباراة «تحديد المركز الخامس» الملحق المؤهل إلى مونديال بولندا والسويد 2023 عندما يلاقي نظيره الكوري الجنوبي..ويقود منتخبنا الوطني لكرة اليد المدرب المصري المحترف شريف مؤمن.إلى ذلك، بارك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الظهور المشرف لمنتخبنا الوطني بكرة اليد وحسمه ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا لكرة اليد يواجه كوريا الجنوبية اليوم في ملحق المونديال) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا لكرة اليد يواجه كوريا الجنوبية اليوم في ملحق المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).