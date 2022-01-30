2022/01/30 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم نقل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وعائلته من منزلهم في العاصمة الكندية أوتاوا ‏إلى مكان سري، بعد احتشاد آلاف الأشخاص للاحتجاج على التطعيم الإجباري ‏لسائقي الشاحنات، وكذلك على القيود الأخرى على الصحة العامة.‏ وذكرت هيئة الإذاعة الكندية، نقلا عن شرطة أوتاوا، أنه تم نقل ترودو وعائلته من […]

ظهرت المقالة احتجاجات في كندا بسبب التطعيم الاجباري..



واخلاء مقر رئيس الوزراء أولاً على ايرث نيوز.

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