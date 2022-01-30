إنطلاق عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين

2022/01/30 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشرعت قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، بعملية امنية بصلاح الدين لملاحقة فلول داعش.وأفاد بيان لاعلام الحشد وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “العملية انطلقت في ساعة متأخرة من ليل امس السبت، لتأمين عدة مناطق في محافظة صلاح الدين”.وأضاف البيان أن “العملية تضمنت تفتيش …

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