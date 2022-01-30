تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية - عاجل

2022/01/30 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.250 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

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