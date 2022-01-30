محمود عثمان لـ / نينا/ : لا توافق كرديا على مرشح وحيد لمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/30 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان عدم وجود توافق بين الاحزاب الكردية على مرشح وحيد لمنصب رئيس الجمهورية لغاية الان.وقال عثمان في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" لا توجد مباحثات جديدة بين الاحزاب الكردية للتوافق على اسم مرشح وحيد للاكراد لمنصب رئيس الجمهورية .و سيقدم الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح مرشحا وحيدا للحزب ، فيما سيقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري للمنصب ذاته ، وسيكون البرلمان الاتحادي هو الفاصل في اختيار احدهما".واشار الى :" ان الاكراد لن يتدخلوا بموضوع الكتلة الاكبر لانها شأن شيعي بحث ، ولن يكونوا مع طرف ضد آخر ، وستبدأ الاحزاب الكردية التفاوض مع الكتلة الاكبر بعد تسميتها رسميا من قبل مجلس النواب " ./انتهى9

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