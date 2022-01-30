العتبة العلوية تفتتح بناية مكتبتها العامة بمساحة 17 الف متر مربع

2022/01/30 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/افتتحت الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة بناية مكتبة الروضة الحيدرية التاريخية في مقرها الجديد بمشروع صحن فاطمة.وقال عضو مجلس ادارة العتبة العلوية سليم الجصاني في تصريح صحفي:" ان المبنى يشغل مساحة 17 ألف متر مربع، وهو ضمن الأبنية الكبيرة في مشروع صحن فاطمة ، ويتسع لأكثر من مليون و200 الف كتاب, ومجهز ومصمم ضمن المواصفات العالمية ".واضاف :" ان المبنى يتألف من خمسة طوابق كل طابق يمتاز بمميزات ، فهناك طابق مخصص للمحققين وطلبة الدراسات العليا ، وآخر مخصص للمكتبة النسوية ، فضلاً عن وجود مكتبة ومسرح خاص بالطفولة وموقع خاص بالمكتبة الرقمية وغيرها من الخدمات المقدمة للباحثين".وحضر حفل الافتتاح الامين العام للعتبة العلوية عيسى الخرسان وممثلون عن العتبات المقدسة والمزارات، بحضور رئيس الاوقاف الايراني مهدي خاموشي وممثل خامنئي مجتبى حسيني ومؤسسة الكوثر المسؤولة عن مشروع صحن فاطمة في العتبة العلوية./انتهى.

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