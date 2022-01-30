رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الإثنين

2022/01/30 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن جدول رحلاتها ليوم غد الإثنين.وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 43 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 17 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 26 رحلة.

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