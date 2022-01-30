الأمم المتحدة: مقتل 2000 طفل يمني جندهم الحوثيون في الحرب

2022/01/30 | 10:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما يقرب من ألفي طفل جندهم المتمردون الحوثيون في اليمن حتفهم في ساحة القتال بين يناير 2020 ومايو 2021، وما زال المتمردون المدعومون من إيران يقيمون معسكرات ويعقدون دورات لتشجيع الشباب على القتال، حسبما أفاد خبراء من الأمم المتحدة في تقرير جديد.

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