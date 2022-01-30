تجدد تظاهرات الخريجين الباحثين عن عمل في المثنى

2022/01/30 | 10:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى … جدد العشرات من الخريجين في محافظة المثنى، الاحد، تظاهراتهم أمام مبنى الحكومة المحلية وتربية المحافظة، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.وقال مراسل /المعلومة/، ان، عشرات الخريجين من فئات مختلفة، خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى الحكومة المحلية وبوابة تربية المثنى وسط السماوة للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحقيق الوعود الحكومية التي اطلقها رئيس الوزراء […]

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