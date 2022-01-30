الفنان المصري محمد صبحي يكشف سبب رفضه ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية وتقديم عمل هناك

2022/01/30 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفنان المصري القدير، محمد صبحي،

أن بلاده تحمل الريادة الفنية بالوطن

العربي، لافتا إلى أنه "عرضت عليه

ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية

وتقديم عمل هناك".

وخلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث

الي

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