الصحة: نواجه موجة وبائية ربما تكون اخطر من السابقة

2022/01/30 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الاحد، ان البلاد تواجه موجة موجة وبائية ربما تكون اخطر من الموجات السابقة .وقال البدر في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مستجدات الوبائية خطيرة نواجه موجة وبائية ربما تكون اخطر من الموجات السابقة هناك زيادة وارتفاع حاد في اعداد الاصابات ونسب الحالات الموجبة”.[…]

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