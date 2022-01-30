القضاء يخصص قاض في كل محافظة للنظر بالمخالفات البيئية

2022/01/30 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن المخول بتسيير أعمال وزارة البيئة جاسم الفلاحي، الاحد، عن تخصيص مجلس القضاء الأعلى قاض بيئي في كل محافظة، مشيرا الى أن البرامج الكيميائية والنووية للنظام السابق تعتبر احد أسباب تلوث البيئة.وقال الفلاحي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “التلوث البيئي في العراق نتاج عقود من الإهمال والحروب والتحديات الإرهابية […]

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